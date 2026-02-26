TMW Daniele Fortunato: "Juve, non si possono prendere 7 gol in 2 gare. Leao? Non da big"

L'ex giocatore della Juventus, Daniele Fortunato, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato dell'eliminazione dalla Champions dei bianconeri, dopo una rimonta solo sfiorata con il Galatasaray.

La Juventus è stata eliminata dopo una grande gara in 10 contro 11. Ne esce rafforzata nonostante l'eliminazione?

"Non credo. Sono partite che non hanno un senso. La Juventus ha subito 7 gol in due partite, giocare ancora in 10 contro 11 in maniera non preventivata. Certo, in inferiorità numerica si è andati vicini a fare un qualcosa di impensato, ma non si può andare avanti a sperare in miracoli. L'Atalanta ne doveva fare 3 al Dortmund, la Juve 4 al Galatasaray, l'Inter 3 al Bodo Glimt. Non si può fare una grande gara, ne servono due di livello in Europa. Così non va bene".

Di Spalletti si è detto molto sul bel lavoro fatto dal suo arrivo. Giusto ripartire da lui anche alla luce degli ultimi risultati meno positivi?

"In Italia cambiano giudizi di partita in partita: vinci e sei bravo, perdi e non lo sei più, ma i valori alla lunga vengono fuori. Questa Juve è una buona squadra, ma penso che se si parla di buona squadra in riferimento alla Juventus, non sia abbastanza. Spalletti è da grande squadra, al di là dei risultati. Per chiamarsi Juve, questa squadra non ha dei valori così importanti".

Lei ha giocato in una Juventus forte: quanti giocatori "da Juve" servono per alzare il livello il prossimo anno?

"Se ti chiami Juventus, Inter o Milan, è importante avere giocatori che ti diano continuità. Guardate Leao: fa bene una partita ogni quattro e per questo penso non sia da grande squadra. Anche i bianconeri hanno bisogno di 4-5 innesti di questo tipo, giocatori che garantiscano un certo livello, forti, continui. In mezzo c'è Locatelli: a volte sembra un grande giocatore, altre meno. Giocatori come lui hanno qualità, ma serve qualcosa in più".