Il gol che tutto San Siro aspettava: Pio Esposito alla prima esultanza in casa con l'Inter

Aveva trovato il primo gol in Serie A a Cagliari, lo scorso 27 settembre nella sfida vinta contro il fratello Sebastiano. Poi si era ripetuto in Champions League contro l'Union SG il 21 ottobre, nella trasferta in Belgio. Poi anche i gol con l'Italia: contro l'Estonia e la Moldavia in trasferta, poi con la Norvegia in casa. Proprio a San Siro.

Con la maglia dell'Inter sul terreno di gioco del Meazza, però, Pio Esposito non aveva ancora avuto modo di segnare. E di esultare. Ora però è caduto anche questo tabù. Il classe 2005 al 20' della sfida di Coppa Italia contro il Venezia ha sfruttato al meglio una palla respinta dalla difesa lagunare, andando a calciare al volo da fuori area e trovando la bellissima rete del momentaneo 2-0.

Più in generale quello di questa sera è stato l'ennesimo passo verso la maturazione per il giocatore che, partito titolare al fianco di Marcus Thuram, ha messo in mostra un po' tutto quello che è il suo repertorio. Oltre al senso del gol già ammirato in diverse occasioni quest'anno, la sua partita è stata fatta di gioco con la squadra, fisicità e colpi di ottima qualità tecnica. Come detto, un ulteriore step di crescita per l'attaccante che testimonia una volta di più la bontà della scelta estiva dell'Inter che al netto di offerte particolarmente vantaggiose economicamente ha scelto di tutelare il proprio patrimonio tecnico. E i frutti sono sotto gli occhi di tutti.