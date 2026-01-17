Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
David confermato, Locatelli in bilico: le scelte di Spalletti per Cagliari

Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, anche oggi, seguirà il classico programma dedicato ai match in trasferta e la squadra partirà alla volta di Cagliari solo nel corso della mattinata. Per questa sfida, Spalletti avrà probabilmente solo due assenze e si tratta di Vlahovic e Rugani. Per il resto il gruppo è al completo anche Yildiz si è rimesso dal leggero attacco influenzale. Proprio delle condizioni del numero 10 bianconero ne ha parlato Spalletti in conferenza stampa: “Noi si cercava un sostituto per questi spazi. Di solito un giocatore top è perchè sta dentro la squadra e le partite totalmente o perchè ha le giocate da campione: lui le ha tutte e due. Per noi è un giocatore importante e vogliamo tentare di tutelarlo, però ha fisico e motore e partite gliene vogliamo far giocare tante perchè ci darà diverse soluzioni. Domani abbiamo già Conceicao che non può giocare tutta la partita e quindi Yildiz potrebbe essere gestito a partita incominciata. Ora sento il mio secondo Domenichini perchè lui mi aiuta a scegliere, ma Yildiz ha saltato un solo allenamento per il mal di gola, ma oggi è andato forte".

Spalletti felice del lavoro dei suoi giocatori.
Luciano Spalletti, durante il classico incontro pre gara con i media, ha parlato anche di mercato ma si è detto felice di ciò che vede nei giocatori che ha a disposizione: “Per quanto mi riguardo a gennaio è fatto apposta per introdurre calciatore e caratteristiche differenti che non hai nei tuoi calciatori. Da quando sono arrivato noi siamo sul mercato, perchè conosco nuove caratteristiche dei miei giocatori da due mesi.Quando si ha questa visione del calcio, se ne aprono molte di più di conoscenze e curiosità da andare a prendere. Sono convinto che si possa crescere ancora e che la cosa più importante siano queste cose nuove che sono andati a farci vedere e che ce ne siano altre. Ci sono un paio di cose che potrebbero mancarci.Yildiz lo voglio lasciare tranquillo e non lo voglio mettere in discussione dal punto di vista del ruolo, per me è fortissimo e farà un lavoro straordinario e lo voglio tutelare. Sto vedendo motivatissimo Kostic, vedo Cabal che è tornato ai suoi livelli e più attenzione a livello tecnico. Quando i calciatori sono al top a livello individuale puoi metterlo ovunque perché poi funzionano. Al mercato ci pensa Ottolini che è una persona attenta e seria”. Il tecnico di Certaldo si è poi soffermato anche sul momento che vivono Openda e David: “David è cresciuto insieme a tutta la squadra. Openda ha caratteristiche diverse. David riesce a relazionare un po' meglio, perchè noi vogliamo gestire il pallone e lui ha questa capacità. Secondo i me gol che ha fatto sono la conseguenza di questo. Sono complementari perchè David ha bisogno della squadra e la squadra ha bisogno di uno con questo comportamento qui. Siamo a braccetto nel modo più bello e totale". Infine, Spalletti ha parlato di Bremer e Adzic e di quelle che sono le loro potenzialità: “Bremer sono molto contento di come è tornato e di come sta migliorando partita dopo partita. Lui ha fatto una pulizia totale dentro alla testa e viaggia sempre un po' con il dosatore, però lui deve cambiare e giocare allo stesso modo con tutti. Il cambio è stata una precauzione perchè in questi casi è l'addizione degli sforzi che può andare incontro a qualcosa di differente. In questo caso un po' di ragionamenti futuri si possono fare in tutte queste partite, se ci fosse la possibilità di gestire. Per il momento è dentro e poi si ragionerà di volta in volta perchè sono le sensazioni e i controlli medici, c'è la possibilità di sapere quanta fatica ha fatto. E' un giocatore fortissimo in tutte le sue espressioni, deve migliorare ocn palla tra i piedi perchè ha potenzialità enormi. Adzic da un punto di vista mio è facile, ha capacità straordinarie di quelle che hanno i calciatori top e mi piacerebbe che riuscisse a prendere quelle due-tre conoscenze, che facesse ordine nella testa di quello che deve lasciare e quello che deve invece andare a imporsi. Tira delle bastonate, ha un motore incredibile, ha facilità di vedere delle cose, poi ogni tanto si perde perchè non fa la cosa facile due volte ma vuole subito andare a trovare la cosa particolarmente sensazionale, vuole trovare la giocata che non ha nessuno e poi magari si perde il pallone. Per me Adzic non si tocca e mi aspetto grandi cose da lui, c'è la possibilità di trovare un tesoro nascosto".

Due ballottaggi per Spalletti.
La Juventus si presenta alla gara contro il Cagliari con un undici pensato per unire compattezza e imprevedibilità. Il 4-2-3-1 scelto permetterà ai bianconeri di mantenere equilibrio tra i reparti e occupare bene il campo. In porta giocherà ancora Di Gregorio. La difesa, guidata da Bremer e Kelly al centro, potrà contare sulla spinta costante di Kalulu e Cambiaso sugli esterni. Anche se il numero 27 bianconero è in ballottaggio con Cabal. Dunque, Spalletti non sembra intesa fare rotazioni nel reparto arretrato nonostante incomba la Champions League. Davanti alla retroguardia agiranno Thuram e probabilmente Locatelli, ma non è da escludere che Spalletti possa far riposare il suo capitano che è diffidato e in caso di cartellino giallo potrebbe saltare la sfida contro il Napoli di domenica prossima. La linea offensiva alle spalle dell’unica punta centrale sarà ricca di dinamismo e tecnica. McKennie e Miretti avranno il compito di pressare e inserirsi negli spazi, mentre Yildiz rappresenterà l’uomo capace di accendere l’attacco con giocate decisive. In avanti David sarà il riferimento principale per finalizzare le azioni. Anche in avanti non ci saranno cambi e Spalletti confermerà il suo numero 10 nonostante un leggero attacco influenzale. Inoltre, la Juventus ritroverà Conceicao che sarà pronto ad entrare a gara in corso.

