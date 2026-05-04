De Biasi: "Gran bell'Udinese, ora 4 punti tra Cremonese e Cagliari. Ha detto bene D'Aversa"

Gianni De Biasi, ex allenatore bianconero, al Messaggero Veneto ha spiegato le proprie sensazioni dopo aver vinto l'Udinese vincere con merito e convinzione la sfida casalinga di sabato contro il Torino di D'Aversa. La soglia 50 è solo questione di tempo: "Ho visto proprio una gran bella Udinese e credo che possano arrivare ancora quattro punti tra Cagliari e Cremonese. Ha detto bene D’Aversa quando ha ricordato che nel riscaldamento i suoi giocatori sembravano i figli dei giocatori dell’Udinese.

La battuta ha marcato la differenza di struttura fisica tra le due squadre, ma stavolta oltre alla fisicità l’Udinese ci ha messo dell’altro, che non è lo spettacolo bensì la concretezza. E per come sta rendendo credo che questa squadra avrebbe potuto essere più avanti in classifica, subito in coda agli squadroni di alto bordo".

De Biasi ha poi aggiunto che pur senza voler fare alcuna polemica, a suo parere è evidente anche che questa Udinese dà sempre l’impressione di una macchina di grossa cilindrata che non riesce a scaricare tutta la potenza, e quindi una squadra che non ha ancora trovato tutti gli equilibri. Ci sono ancora molti margini di crescita insomma, per l'ex allenatore. E Zaniolo, ancora una volta, dimostra di voler spaccare il mondo.