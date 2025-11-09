De Bruyne non era il problema del Napoli. Da quando è infortunato, 1 gol in 4 partite

Forse non saranno direttamente collegate le due cose, ma da quando il Napoli ha perso Kevin De Bruyne ha smesso di segnare. E già questo potrebbe suggerire a chi dubitava come quella del centrocampista belga fosse una presenza che aggiungeva alla manovra dei campani e non sottraeva, come invece da sospetti di alcuni.

A parlare in favore dell'ipotesi che la presenza in campo di De Bruyne e la produttività offensiva del Napoli venuta meno da quando non è disponibile siano strettamente collegate, ci pensano i numeri e i dati. Numeri alla mano, infatti, nelle ultime quattro partite del Napoli - tutte giocate senza il talento belga ex Manchester City - sia arrivato un solo gol, quello segnato da Zambo Anguissa a Lecce, decisivo per conquistare i tre punti in palio. Quella del 28 ottobre scorso al Via del Mare è anche l'ultima vittoria raggiunta dal Napoli.

Da quel momento, il Napoli non solo non ha più vinto, ma ha anche smesso di segnare. Ha raccolto due deludenti 0-0 di fila in casa tra Serie A e Champions League contro Como e Eintracht Francoforte, prima di cadere oggi per 2-0 al Dall'Ara, nella partita che rischia di far perdere il primato al Napoli di Conte dopo 15 giornate consecutive al vertice, da solo o in coabitazione con altri.