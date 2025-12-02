TMW Radio De Canio: "Napoli e Milan, i tecnici lavorano per vincere e non per essere belli"

Mister Gigi De Canio è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

De Laurentiis al Galà del Calcio ha detto che il Napoli di quest'anno è più forte di quello dell'anno scorso. Che ne pensa?

"Con tutto il rispetto per il presidente, è una banalità. Forse avrebbe dovuto dirlo in separata sede al suo allenatore. A parte le battute, è tutto vero, ma anche Antonio non aveva detto che i giocatori fossero scarsi, ma semplicemente che non sono quei top di cui si è favoleggiato. Poi c'è sempre il tema dell'inserimento dei nuovi, che dipende anche dalla disponibilità dei calciatori, da come si sono integrati e da come recepiscono le direttive dell'allenatore. Se poi capita qualche infortunio di troppo vai ancora più in difficoltà. Difficoltà che magari vengono nascoste dai risultati, come la vittoria sull'Inter. Quella partita venne esaltata nonostante il Napoli avesse faticato molto".

Qual è la squadra tra le prime quattro che al momento le dà più garanzie?

"Metto Napoli e Milan alllo stesso piano, perché hanno una rosa omogenea e valida dal punto di vista tecnico; inoltre hanno due allenatori molto pragmatici che lavorano e giocano per vincere e non per essere belli".

La Fiorentina si può salvare nonostante la partenza disastrosa?

"Si può salvare. Ora è importante che l'allenatore, i giocatori, i tifosi e la società dimentichino il passato e ragionino da squadra che si deve salvare. Anche un punto talvolta può avere la sua importanza. Interrompere questa emorragia di sconfitte al momento è molto più importante che tornare ad essere la squadra che si pensava potesse essere".