TMW Catania, Bruzzaniti il prescelto per l'attacco. In caso di problemi virata su Cuppone

Il Catania, capolista assieme al Benevento del girone C di Serie C, ha le idee chiare sul mercato di gennaio.

Tanto da aver già identificato quello che dovrebbe essere il primo colpo del 2026. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si tratterebbe di Giovanni Bruzzaniti, attaccante del Pineto. L'affare dovrebbe essere in via di definizione, anche se in queste ore sarebbero emersi degli intoppi di natura tecnica ed economica, a rallentarne il percorso.

Qualora l'operazione non dovesse andare in porto il club etneo ha già approntato anche una soluzione alternativa. Che porta a Luigi Cuppone dell'Audace Cerignola. Fra etnei e ofantini i rapporti sono più che ottimi e questo apre le porte ad una soluzione celere dell'operazione.