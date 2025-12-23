Comunicato Lazio sul mercato sbloccato: "Esito atteso, che conferma solidità e stabilità della Società"

La nuova commissione indipendente che monitora i conti dei club di Serie A ha preso la sua decisione in merito ad alcune società sotto esame. In particolare ad uscirne bene è la Lazio, che ha visto concretizzarsi l'auspicio del patron Claudio Lotito, con il mercato di gennaio che è stato sbloccato. I biancocelesti dunque potranno operare liberamente in entrata e in uscita, agendo lì dove non hanno potuto farlo in estate (qui il quadro generale che coinvolge le altre squadre di Serie A e Serie B).

Puntuale, arriva la reazione (e la conferma ufficiale) della stessa Lazio, attraverso i propri canali social: "La S. S. Lazio può operare liberamente sul mercato di gennaio. Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. Visione chiara, lavoro costante e scelte ponderate: il Club prosegue il proprio percorso con l’obiettivo di costruire valore, nel rispetto della propria identità e dei programmi di crescita. Un esito atteso, che conferma la solidità e la stabilità della Società. Il futuro si costruisce passo dopo passo".