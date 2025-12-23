TMW Roma, sospiro di sollievo per l'infortunio di Bailey: niente lesioni, le sue condizioni

La Roma archivia la sconfitta contro la Juventus e prepara il riscatto nella sfida interna contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi, in programma lunedì 29 dicembre alle 20.45, allo Stadio Olimpico.

La squadra giallorossa ha effettuato oggi la prima seduta in vista del match contro il Grifone. Lavoro atletico, torello, possesso palla e partitella finale. Sul fronte infortunati Gian Piero Gasperini può tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda le condizioni di Leon Bailey, che aveva fatto preoccupare negli scorsi giorni.

L'esterno arrivato dalla Premier League inglese ha infatti svolto gli esami medici nella giornata di oggi, che non hanno evidenziato lesioni. Il giocatore rimane dunque non disponibile per ora, ma almeno sono escluse per lui lunghe assenze.