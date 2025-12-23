Caso Woyo Coulibaly in Coppa d'Africa. Il Sassuolo risponde al ct del Mali con un comunicato

"In seguito alle dichiarazioni rilasciate dal CT del Mali Tom Saintfiet, l’US Sassuolo Calcio precisa che il calciatore Woyo Coulibaly non ha preso parte alle gare di Serie A solo ed esclusivamente per scelta tecnica". Questo il comunicato ufficiale con cui il Sassuolo prende posizione rispetto alle dichiarazioni del ct del Mali - Nazionale impegnata in Coppa d'Africa -, che poche ore fa, nella conferenza stampa successiva alla gara d'esordio contro lo Zambia (terminata 1-1) aveva detto: "Il caso di Woyo, se non ha giocato molto ultimamente, è perché voleva venire in Coppa d'Africa a tutti i costi. Dal momento in cui ha detto al suo club che voleva disperatamente unirsi alla selezione, il club ha deciso di non farlo giocare qui la news completa).

Lo stesso Sassuolo prosegue poi nel comunicato: "Si informa inoltre che, nonostante la convocazione della federazione maliana sia giunta in ritardo al club neroverde, la società si è resa disponibile e collaborativa affinché il calciatore raggiungesse la propria nazionale per l’inizio della Coppa d’Africa nei termini indicati dalla FIFA".