Elmas fa il triplete con la maglia del Napoli. Il post sui social per celebrare la Supercoppa
La Coppa Italia vinta nel 2020, lo scudetto del 2023. E adesso si aggiunge la Supercoppa Italiana alzata ieri a Riyad. Elijf Elmas fa il triplete con la maglia del Napoli. Dopo il trionfo di ieri in finale di Supercoppa italiana contro il Bologna, il macedone ha infatti aggiunto un altro trofeo nella sua bacheca personale da quando indossa in maglia azzurra (in due esperienze distinte).
Sul proprio account Instagram, il jolly azzurro ha ricordato i suoi trionfi nelle sue foto con in mano l'ultima coppa conquista: "Un altro trofeo con questa maglia. Forza Napoli sempre!".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
