Richardson-Fiorentina verso l'addio? Il giocatore: "Preferisco andarmene a gennaio"

"In tutta trasparenza, ho avuto momenti complicati fuori dal campo (ha perso suo padre, l'ex giocatore di basket Micheal Ray Richardson, a novembre) ma in termini di campo, sono stato bravo negli ultimi mesi. Confesso di non aver compreso appieno il mio destino". Lo dice Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, in un'intervista a L'Equipe nel corso della quale ha lanciato un segnale forte nei confronti dell'ambiente viola aprendo di fatto ad una sua cessione a gennaio.

"L'ex allenatore (Stefano Pioli, ndr) mi ha detto che contava su di me, il club non voleva lasciarmi andare, tranne che a fine agosto - ha sottolinea Richardson - Ma poi non ho quasi mai giocato. È come se non fossi più lo stesso giocatore ai loro occhi. Quindi, onestamente, preferisco andarmene questo inverno".

Una possibile destinazione? Il Nizza, come conferma lo stesso giocatore: "E' il mio posto preferito. Sono cresciuto li, dove ancora vive mia madre. So che la squadra sta attraversando un periodo difficile, ma resta un club molto valido in Ligue 1. I momenti difficili capitano a tutti. Il Nizza è chiaramente la mia priorità".