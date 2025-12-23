Napoli, David Neres show in Supercoppa: "Ora però voltiamo pagina e pensiamo al campionato"

“Come mi sento dopo questa vittoria? Benissimo. Provo sensazioni davvero speciali dopo aver conquistato la Supercoppa, perché abbiamo lavorato tantissimo e raccogliere un trofeo è sempre qualcosa di unico". David Neres, autentico protagonista del successo del Napoli in Supercoppa Italiana, ha commentato così la vittoria ai microfoni della piattaforma Thmanyah.

“Adesso però dobbiamo subito voltare pagina e concentrarci sul campionato - ha sottolineato il brasiliano ha poi spostato subito l’attenzione sugli obiettivi a breve termine: . La stagione è lunga e vogliamo restare competitivi fino alla fine”.

Immancabile un passaggio sul gol e sulle prestazioni personali: “Sono felice di aver segnato, certo, ma la cosa più importante era vincere. Alla fine quello che conta davvero è il successo della squadra, ed è ciò che siamo riusciti a ottenere”, le parole riportate da tuttonapoli.net.