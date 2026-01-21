De Laurentiis cittadino onorario di Napoli, il sindaco: "Volontà forte, accadrà presto"

Aurelio De Laurentiis può ricevere presto la cittadinanza onoraria di Napoli. A dichiararlo è stato il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto su Radio TuttoNapoli, la radio del gruppo TMW dedicata alla squadra campana: "Questa è una volontà forte che noi abbiamo, quindi penso che nei prossimi mesi la concorderemo con lui e faremo questa cerimonia".

Il primo cittadino napoletano ha parlato del rapporto con il presidente del Napoli: “Ci siamo visti pochi giorni fa per discutere delle varie opzioni. Lavoro sempre per costruire qualcosa di positivo per la città, anche insieme al presidente. Stiamo valutando tutte le possibilità, ma al momento lavoriamo sulla riqualificazione del Maradona, che è una risorsa pubblica della città. Se entro giugno dovessero emergere alternative concrete, noi siamo disponibili a valutarle. Nuovo stadio? Al momento non c’è nulla di concreto. I tempi sono limitati e dobbiamo essere pronti per la scadenza di giugno".

In città resta viva la proposta di ospitare Euro 2032, anche se al momento manca uno stadio adeguato, mentre club e Comune hanno idee diverse su dove costruire: “Ne ho parlato con il presidente della Regione e siamo d’accordo che la proposta della Campania deve essere Napoli. Non ci può essere un’altra sede. Presenteremo la candidatura insieme, Comune e Regione, e ci auguriamo di farlo anche con la società. Le risorse dovrebbero arrivare dalla Regione e puntiamo a una proposta competitiva. Poi la valutazione spetterà al Governo e alla UEFA, ma faremo di tutto per farci trovare pronti entro giugno con una proposta concreta".