Italiano si è sbloccato col Parma, ma è una sfida che corre sul filo dell'equilibrio

Per la seconda volta si affrontano come allenatori Vincenzo Italiano e Carlos Cuesta. La prima e unica volta fa riferimento a quanto successo all’andata in questo campionato, ovvero una netta vittoria per il Bologna (3-1) in casa dei ducali. Un successo in rimonta quello per i bolognesi perché ad andare in vantaggio ad inizio gara fu proprio il Parma con Bernabé. Castro (doppietta) e Miranda ribaltarono il punteggio.

Bilancio in perfetto equilibrio. E’ quello di Italiano contro il Parma che in questa stagione ha tra l’altro ottenuto la sua prima vittoria contro i crociati, dopo una sconfitta e ben tre pareggi.

Per quanto riguarda Cuesta, ovviamente il precedente che abbiamo citato è anche l’unico che l’allenatore spagnolo ha contro il Bologna essendo arrivato quest’anno per la prima volta in Italia.

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS CUESTA

1 vittoria Italiano

0 pareggi

0 vittorie Cuesta

3 gol fatti squadre Italiano

1 gol fatto squadre Cuesta

TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS PARMA

1 vittoria Italiano

3 pareggi

1 vittoria Parma

7 gol fatti squadre Italiano

7 gol fatti Parma

TUTTI I PRECEDENTI CUESTA VS BOLOGNA

0 vittorie Cuesta

0 pareggi

1 vittoria Bologna

1 gol fatto squadre Cuesta

3 gol fatti Bologna