Italiano si è sbloccato col Parma, ma è una sfida che corre sul filo dell'equilibrio
Per la seconda volta si affrontano come allenatori Vincenzo Italiano e Carlos Cuesta. La prima e unica volta fa riferimento a quanto successo all’andata in questo campionato, ovvero una netta vittoria per il Bologna (3-1) in casa dei ducali. Un successo in rimonta quello per i bolognesi perché ad andare in vantaggio ad inizio gara fu proprio il Parma con Bernabé. Castro (doppietta) e Miranda ribaltarono il punteggio.
Bilancio in perfetto equilibrio. E’ quello di Italiano contro il Parma che in questa stagione ha tra l’altro ottenuto la sua prima vittoria contro i crociati, dopo una sconfitta e ben tre pareggi.
Per quanto riguarda Cuesta, ovviamente il precedente che abbiamo citato è anche l’unico che l’allenatore spagnolo ha contro il Bologna essendo arrivato quest’anno per la prima volta in Italia.
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS CUESTA
1 vittoria Italiano
0 pareggi
0 vittorie Cuesta
3 gol fatti squadre Italiano
1 gol fatto squadre Cuesta
TUTTI I PRECEDENTI ITALIANO VS PARMA
1 vittoria Italiano
3 pareggi
1 vittoria Parma
7 gol fatti squadre Italiano
7 gol fatti Parma
TUTTI I PRECEDENTI CUESTA VS BOLOGNA
0 vittorie Cuesta
0 pareggi
1 vittoria Bologna
1 gol fatto squadre Cuesta
3 gol fatti Bologna
