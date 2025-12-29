Roma, due novità di formazione in vista del Genoa: Hermoso in difesa ed ElSha con Soulé

Ci sono tante novità in casa Roma, a poche ore dalla sfida di questa sera col Genoa dell'ex Daniele De Rossi, valida per il monday night del 17° turno di Serie A. Su tutte, l'assenza di Baldanzi per sindrome influenzale e i recuperi sia di Dovbyk sia soprattutto di Hermoso, atteso dal 1' in difesa.

La ultime sulla Roma

In vista della sfida contro il Genoa, Gian Piero Gasperini confermerà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar certo del posto tra i pali. Il terzetto difensivo, privo di Ndicka causa Coppa d’Africa, dovrebbe essere composto da Mancini, Ziolkowski ed Hermoso, qualora quest’ultimo fosse ancora alle prese con la pubalgia è pronto Rensch. Sugli esterni spazio a Celik e Wesley, con Cristante e Koné a presidiare la mediana. Sulla trequarti Soulé ed El Shaarawy sono favoriti in virtù dell’assenza di Pellegrini e della febbre di Baldanzi. In attacco, spazio ancora a Dybala, pronto ad agire nuovamente da falso nove. Sullo sfondo, invece, l’ipotesi di vedere Ferguson dal primo minuto con conseguente arretramento di Dybala a insidiare El Shaarawy per un posto sulla trequarti. (da Roma, Marco Campanella)

Le probabili formazioni di Roma-Genoa

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Sharawy; Dybala.

Allenatore: Gasperini.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigard, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Ekuban, Vitinha.

Allenatore: De Rossi.