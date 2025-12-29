Spinazzola rigenerato dalla cura Conte, ora il Napoli vuole blindarlo: contatti per il rinnovo

Il Napoli vuole blindare Leonardo Spinazzola. che ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2026. L'edizione odierna di Tuttosport accende i riflettori sul futuro dell'esterno, rivitalizzato in azzurro dalla cura di mister Antonio Conte. Il quotidiano, infatti, sottolinea come il terzino del Napoli sia letteralmente rinato negli ultimi 18 mesi grazie al lavoro fatto col tecnico campione d'Italia in carica.

Un percorso di crescita che ha convinto il club partenopeo ad avviare i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. Dalle parti di Castel Volturno filtrano sensazioni positive sull’esito della trattativa con un calciatore che è risultato decisivo nell'anno dello scudetto e che, anche quest'anno, sta mantenendo un rendimento molto alto.

Le parole di mister Antonio Conte dopo il cambio in Cremonese-Napoli

"Spinazzola mi ha chiesto il cambio perché aveva sentito un po' di affaticamento, non ha senso ora prendersi dei rischi perché inizia un periodo importante. Poi sappiamo che dietro Spinazzola c'è un calciatore importante come Gutierrez".