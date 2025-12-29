Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino"

Dopo Marotta, anche Chivu risponde a Conte: "Chi vuole fare casino, fa casino"
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 00:04
Daniele Najjar

A modo suo, alla fine anche il pacato Cristian Chivu ha risposto ad Antonio Conte. Se nel prepartita era stato il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta a mandare una frecciata all'allenatore del Napoli, dopo la gara anche il tecnico rumeno è intervenuto sull'argomento.

Parlando a DAZN al termine di Atalanta-Inter Chivu ha infatti dichiarato: "A me quello che dice Conte non interessa". Il motivo? Conte nel pomeriggio, dopo la sfida vinta dai suoi a Cremona, aveva detto: "Perché il Napoli non è pronto a comandare? E' un percorso appena iniziato, a livello di struttura non siamo pronti. Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".

Poi in conferenza stampa Chivu ha ribadito: "In TV ho detto che quello che mi dice Conte non m'interessa: sono molto coerente. Poi chi vuole fare casino, fa casino: l'Inter ha come obiettivo quello di lavorare ed essere competitiva sotto tutti i punti di vista".

Una diatriba a distanza dunque che arricchisce la lotta tricolore. Marotta prima della gara aveva dichiarato: "In un clima festivo come quello del Natale non voglio entrare in polemica. Dico che Conte è un bravo allenatore ma anche un bravo comunicatore, sa distrarre l'attenzione e la tensione. Il Napoli è nettamente favorito, perché è il campione uscente e ha messo degli innesti investendo dei soldi importanti ma soprattutto ha dato continuità sul piano tecnico".

