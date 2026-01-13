De Roon, capitano instancabile all'Atalanta. Esperienza e quantità in mediana
De Roon è come il vino: più passano gli anni, più diventa buono. L’Atalanta è tornata a sognare l’Europa che conta, e tra i vari trascinatori spicca come sempre il capitano nerazzurro che in mezzo al campo è tanto instancabile quanto decisivo, come se il tempo si fosse fermato. Nel mezzo anche delle statistiche da capogiro.
In Serie A Marten è 7° per palloni rubati all’avversario (28) e tackle (41, al pari di Cristante) 9° per passaggi completati (910), risultando il migliore in squadra per quantità. Ha vinto inoltre 63 duelli (il 57% del totale), di cui 14 aerei. Complessivamente tra campionato, Champions e Coppa Italia, ha collezionato: 49 tackle, 64 con i palloni intercetti, 957 passaggi ricevuti, 124 passaggi nell'ultimo terzo di campo, 854 tocchi nel 1/3 centrale del campo, 1082 passaggi completati, 101 passaggi progressivi e oltre 1433 tocchi. Analizzando invece nel dettaglio le ultime tre partite, emerge chiaramente la sostanza di De Roon e quanto sia importante per l’Atalanta stessa.
De Roon durante Atalanta-Roma
2° nel match per passaggi progressivi (5) e passaggi nell’ultimo terzo di campo (6, al pari di Ederson e Ahanor).
2° nel match per percentuale di 1vs1 vinti: 83% (5/6).
3° nel match per players tackled (3, al pari di Hien, Cristante e Hermoso) e clearances (4, al pari di Cristante e Mancini).
3° nell’Atalanta per passaggi ricevuti: 31.
674 m di distanza totale percorsa dai passaggi.
36 passaggi completati.
6 passaggi nell'ultimo terzo di campo.
5 passaggi progressivi.
De Roon durante Bologna-Atalanta
1 assist.
2 passaggi chiave.
3 passaggi progressivi.
2 blocchi/respinte.
4 passaggi nell'ultimo terzo di campo.
2 passaggi bloccati.
De Roon durante Atalanta-Torino
1° per passaggi riusciti nella partita (55).
1° per passaggi nella metà campo avversaria (33).
1° per lanci riusciti (4).
1° per tocchi (74).
1° per intercetti (2).
2° per contributi in difesa (7).
2° per duelli aerei vinti (3).
