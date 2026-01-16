De Rossi: "A gennaio o arriva un giocatore forte o qualcuno con caratteristiche diverse"

Fra campo e mercato. Il Genoa scenderà in campo domenica a Parma per uno scontro diretto per la zona salvezza. Allo stesso tempo, il club rossoblù è alla ricerca di nuovi innesti da inserire nella rosa di mister Daniele De Rossi. Ed è proprio il tecnico del Grifone, intervenuto oggi in conferenza, ha parlato dei possibili acquisti specialmente nel reparto di centrocampo:

"Non è questione di fare nomi. Penso che, come avete detto voi, abbiamo fatto cose buone da quando siamo arrivati. Quindi vuol dire che questi giocatori hanno massimo rispetto e con loro devo fare il massimo. Se non ci riusciamo è colpa mia. La sento questa responsabilità. Detto ciò, non è il centrocampista. A gennaio si cercano solo due cose: o qualcosa di meglio con un giocatore molto forte o qualcosa di diverso".

