De Rossi al Meazza per Inter-Liverpool. L'allenatore del Genoa studia i prossimi avversari

In campo a San Siro ci sono Inter e Liverpool, che si affrontano nel programma della 6^ giornata di Fase Campionato della Champions League. Tanti i personaggi noti presenti al Meazza, tra costoro anche Daniele De Rossi, allenatore del Genoa che sarà la prossima avversaria dell'Inter in Serie A, sabato prossimo, e che ha quindi colto l'occasione per studiare i futuri rivali in una serata che si preannuncia pronta a regalare grandi emozioni.

