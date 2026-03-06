De Rossi: "Se abbiamo fatto veramente male solo a Roma, devo farmi due domande"

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la 'sua' Roma: "Come detto prima a Roma dobbiamo scindere il valore della Roma da quello che abbiamo fatto noi nei primi 12-14 minuti e la non reazione al loro primo gol. La Roma comunque causa l’errore, non è mai passiva e ti fa vivere col terrore ogni palla. Noi dobbiamo essere abbastanza furbi nel non mettere la partita sul piano che loro preferiscono. La partita ce l’abbiamo chiara in mente c’è un pizzico di rivalsa nei confronti di noi stessi per quello che abbiamo fatto all’andata che è stata l’unica volta che mi sono guardato allo specchio e non ero orgoglioso di me e di quello che avevo preparato. Giocare in casa ci dà una mano. Se su 17-18 partite l’unica che abbiamo fatto veramente male è stata quella dove io sono tornato a casa devo farmi due domande. La controprova non ce l'avremo mai, magari ci sarà domani ma ci sono anche i valori delle squadra avversaria".

Questo il calendario del Genoa da qui a fine stagione:

Giornata 28 (8 marzo): Genoa - Roma (casa)

Giornata 29 (15 marzo): Verona - Genoa (trasferta)

Giornata 30 (20 marzo): Genoa - Udinese (casa)

Giornata 31 (6 aprile): Juventus - Genoa (trasferta)

Giornata 32 (12 aprile): Genoa - Sassuolo (casa)

Giornata 33 (19 aprile): Pisa - Genoa (trasferta)

Giornata 34 (26 aprile): Genoa - Como (casa)

Giornata 35 (3 maggio): Atalanta - Genoa (trasferta)

Giornata 36 (10 maggio): Fiorentina - Genoa (trasferta)

Giornata 37 (17 maggio): Genoa - Milan (casa)

Giornata 38 (24 maggio): Lecce - Genoa (trasferta)