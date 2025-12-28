Juventus, Gatti piace al Milan del suo 'vecchio maestro' Allegri: per ora non parte
Il rientro di Federico Gatti dall'infortunio viene seguito con interesse in casa Juventus, ma non solo. Il difensore si è operato ad inizio dicembre, dopo aver rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Il programma di riabilitazione procede bene: dovrebbe tornare in campo tra due settimane, quindi in occasione della sfida contro il Cagliari datata 17 gennaio oppure per il big match contro il Napoli in programma il 25. Spalletti non vede l'ora di riavere il suo totem difensivo viste gli uomini contati in quel reparto, ma anche dalle parti di Milano seguono il recupero di Gatti con attenzione.
Come riporta Tuttosport, infatti, il Milan è interessato all'ex difensore del Frosinone. Un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri, che con Gatti ha lavorato ai tempi della Juventus. Tra i due c'è grande stima e anche al centrale non dispiacerebbe in futuro essere allenato nuovamente dal tecnico toscano. Un gradimento che non passa inosservato agli occhi della dirigenza bianconera: con Bremer al 100%, lo spazio per Gatti inevitabilmente diventa minore.
Tuttavia, quella di un possibile addio non è un'eventualità che riguarda l'immediato. La Juve, infatti, al momento considera Gatti incedibile. Il diretto interessato, nel frattempo, pensa a recuperare dal suo infortunio e a riprendersi la titolarità in vista del finale di stagione.
