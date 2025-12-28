Juve, Bremer dà l'appuntamento al 2026: "Ci vediamo l’anno prossimo con la stessa grinta"

E' felice per la prestazione a soprattutto per la vittoria Gleison Bremer. La sua Juventus si è imposta per 2-0 a Pisa nell'anticipo del sabato sera e ha conquistato tre punti molto utili per continuare la risalita in classifica. Con questa vittoria la squadra di Luciano Spalletti aggancia il Milan al secondo posto in classifica con i rossoneri che però scenderanno in campo fra poco contro il Verona e dovranno poi recuperare la gara contro il Cagliari il 2 gennaio prossimo.

Ma per celebrare una prestazione solida e che porta il terzo successo di fila in campionato, il difensore bianconero ha voluto pubblicare un messaggio sui social, più precisamente sulla propria pagina ufficiale di Instagram, per commentare la prestazione: "Chiudiamo l’anno con una vittoria, ci vediamo l’anno prossimo con la stessa grinta".