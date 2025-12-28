Roma e Genoa divise soltanto da 4 punti. La differenza è figlia delle riprese

Di precedenti Roma-Genoa alla 17esima giornata di Serie A ce ne sono già 2. Nel 2015-2016 fu 2-0 con centri di Florenzi al 42’ e Sadiq all’89’. Nel 1935-1936 terminò con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0.

Tirando le somme, 2 risultati favorevoli alla Maggica.

Complessivamente ammontano a 58 gli scontri diretti fra Serie A e cadetteria. Per 42 s’è imposta la Roma, in 8 occasioni c’è scappato il segno X, mentre il Grifone ha avuto la meglio in 8 circostanze, 114-36 per i giallorossi sui rossoblù in fatto di marcature.

La stagione scorsa fu 3-1. Roma OK dal 1990-1991 (18V – 4X). L’ultimo colpo del Genoa è del 1989-1990, 0-1.

La situazione in classifica.

Roma a quota 30 punti (10V – 0X – 6P con 17GF e 10GS), 15 conquistati all’Olimpico (5V – 0X – 3P con 8GF e 4GS). Genoa che si trova a 14 (3V – 5X – 8P con 16GF e 24GS), di cui 8 fatti lontano dal Ferraris (2V – 2X – 3P con 11GF e 12GS).

Fra le tante statistiche stagionali da evidenziare c’è quella che confronta i club per punti raccolti alla fine del primo tempo e quelli che mostrano nella classifica in corso di validità. I capitolini sono a +6, passando da 24 a 30; i liguri a -6, scivolando da 20 a 14. Insomma, al 45’ giallorossi e rossoblù sono divisi soltanto da 4 lunghezze.

A riprova dell’accelerata dopo l’intervallo per i ragazzi dell’ex Gasperini, ecco la classifica stilata considerando soltanto i secondi tempi: Roma prima a 28 (7V – 7X – 2P), Genoa quint’ultimo a 15 (3V – 6X – 7P).

CONFRONTI DIRETTI A ROMA (SERIE A E SERIE B)

58 incontri disputati

42 vittorie Roma

8 pareggi

8 vittorie Genoa

114 gol fatti Roma

36 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Genoa 2-0, 10° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A ROMA IN CAMPIONATO

Roma-Genoa 3-1, 21° giornata 2024/2025