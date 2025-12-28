Inter, Calhanoglu può salutare in estate: piace al Galatasaray, Stankovic possibile erede

Le sirene turche tornano a suonare per Hakan Calhanoglu. Già in estate il Galatasaray ci aveva provato per il regista dell'Inter, ma con un'offerta non all'altezza delle pretese nerazzurre avendo concentrato quasi tutto il budget a disposizione sull'acquisto di Osimhen. In occasione della prossima sessione estiva di mercato i due club potrebbero tornare a dialogare e, dato che mancherebbe un solo anno alla scadenza del contratto di Calhanoglu con l'Inter, ecco che le due società potrebbero trovare un punto d'incontro.

Stando a quello che riferisce Tuttosport, i nerazzurri valutano il cartellino dell'ex Milan circa 15 milioni di euro: cifra ritenuta congrua dal Gatalasaray, che riporterebbe in patria una vera e propria icona del calcio turco. In caso di fumata bianca, chi sostituirebbe Calha al centro della mediana interista? Il nome, in questo caso, è già scritto in stampatello sul taccuino della dirigenza ed è quello di Aleksandar Stankovic.

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, il talento classe 2005 si sta mettendo in mostra con la maglia del Club Brugge sia nel massimo campionato belga che in Champions League. Il costo della "recompra" del suo cartellino è di 23 milioni di euro, ma da questi vanno detratti i 10 pagati dai belgi per acquistarlo. Difficile trovare un centrocampista così interessante a quelle cifre e che, in caso di arrivo a Milano, potrebbe permettere di passare dal 3-5-2 ad un 3-4-2-1 decisamente più consono alle idee calcistiche di Chivu.