Coppa d'Africa: Algeria, Costa d'Avorio e Camerun si giocano gli ottavi, il quadro
La Coppa d'Africa entra nel vivo. Ieri la Nigeria ha strappato il pass per gli ottavi di finale del torneo. Oggi due fra Algeria-Burkina Faso e Costa d'Avorio-Camerun potrebbero fare lo stesso in caso di successo. Vediamo di seguito il programma delle partite odierno e le gare giocate ieri.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Ore 13.30 Gabon-Mozambico
Ore 16.00 Guinea Equatoriale-Sudan
Ore 18.30 Algeria-Burkina Faso
Ore 21 Costa d'Avorio-Camerun
Gruppo E
1. Algeria 3 punti (dr +3)
2. Burkina Faso 3 (dr +1
3. Guinea Equatoriale 0 (-1)
4. Sudan 0 (-3)
Gruppo F
1. Costa d'Avorio 3 punti (dr +1)
2. Camerun 3 (+1)
3. Gabon 0 (-1)
4. Mozambico 0 (-1)
LE GARE GIOCATE SABATO
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo 1-1
Gruppo C
Uganda - Tanzania 1-1
Nigeria - Tunisia 3-2
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 4 punti (dr +3)
2. DR Congo 4 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana 0 (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Nigeria 6 (dr +2)
2. Tunisia 3 punti (dr +1)
3. Tanzania 1 (dr -1)
4. Uganda 1 (dr -2)
