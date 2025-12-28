Juventus, la gioia di Di Gregorio: "Salutiamo il 2025 con una vittoria molto importante"

La Juventus torna in corsa per i quartieri alti della classifica. La squadra di Luciano Spalletti ha superato 2-0 il Pisa nel match di ieri sera e conquista tre punti fondamentali per la risalita. Una prestazione positiva e decisa da Kalulu e dal solito Yildiz che permette ai bianconeri di agganciare il Milan al secondo posto in attesa comunque delle partite che si giocheranno fra oggi e domani e soprattutto dei recuperi in seguito alla Supercoppa Italiana.

E' felice per la prestazione della squadra Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus, impegnato poco all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un messaggio per commentare la vittoria in terra toscana: "Salutiamo il 2025 con una vittoria molto importante".