Lista Conference Fiorentina: dentro Fabbian, Solomon e Harrison. Restano fuori in due

La Fiorentina ha reso nota la lista dei calciatori che è stata inviata alla Uefa per la partecipazione alla seconda fase della Conference League 2025/2026. Sono stati inseriti nella lista A Fabbian, Harrison e Solomon, mentre tra i nuovi arrivati sono rimasti fuori Brescianini e Rugani. Di seguito la lista completa:

Lista A:

Calciatori Liberi

De Gea, Dodo, Fabbian, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Ndour, Parisi, Pongracic, Solomon.

Calciatori formati in Italia

Fagioli, Mandragora, Kean, Piccoli

Calciatori formati nel club

Lezzerini, Ranieri

Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli sono stati inseriti nella Lista B. La Lista B comprende inoltre tutti i giocatori nati dal 2004 in poi che hanno giocato per due anni ininterrotti per il club