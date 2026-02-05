Juventus, Perin: "Siamo usciti dalla zona di comfort. Mercato? Ormai è passato"

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dalla gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Stiamo dimostrando di essere cambiati molto, ci siamo messi in testa di uscire dalla zona di comfort per fare miglioramenti e metterci in gioco individualmente e di squadra".

Potevi lasciare la Juve a gennaio?

"Il mercato ormai è passato, adesso abbiamo 4-5 mesi per raggiungere i nostri obiettivi, continuerò a dare me stesso come ho sempre fatto da quando sono alla Juve".