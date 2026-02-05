Alessio Tacchinardi: "Juve, stasera ennesima bocciatura per Koopmeiners"
Nelle scelte di Luciano Spalletti per la partita di Coppa Italia che vedrà impegnata la Juventus con l’Atalanta, con poco turnover, colpisce l’assenza di Teun Koopmeiners, che avrebbe potuto trovare spazio in una gara per lui particolare.
Dalle frequenze di Italia 1, commenta così Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero: “Fa strano Koopmeiners fuori, è l’ennesimo giocatore per un giocatore che non riesce a salire di livello. Peraltro era anche la sua partita, da ex”.
