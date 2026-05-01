De Siervo esalta Spalletti: "Ha saputo ancora una volta trasmettere il suo credo tattico"
Il presidente della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato il premio di "Allenatore del mese" di aprile dato a Luciano Spalletti. Ecco le sue parole:
“L’approdo sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti ha riportato in Serie A uno dei tecnici più preparati al mondo. I bianconeri sono ormai in piena sintonia con il loro allenatore, che ha saputo, ancora una volta, trasmettere il suo credo tattico fatto di qualità, possesso palla e una solida fase difensiva. La striscia di otto partite utili consecutive con un mese di aprile senza subire reti hanno riportato la Juventus in piena zona Champions League. Con questo nuovo riconoscimento Spalletti aggancia Simone Inzaghi con 5 premi nella classifica degli allenatori con più 'Coach Of The Month’ conquistati”.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli