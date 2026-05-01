Aprile d'oro per Luciano Spalletti. Il tecnico della Juve premiato come allenatore del mese

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all’allenatore della Juventus Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Hellas Verona, in programma domenica 3 maggio 2026 alle ore 18.00 all’ “Allianz Stadium” di Torino.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2025/2026.

“L’approdo sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti ha riportato in Serie A uno dei tecnici più preparati al mondo - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. I bianconeri sono ormai in piena sintonia con il loro allenatore, che ha saputo, ancora una volta, trasmettere il suo credo tattico fatto di qualità, possesso palla e una solida fase difensiva. La striscia di otto partite utili consecutive con un mese di aprile senza subire reti hanno riportato la Juventus in piena zona Champions League. Con questo nuovo riconoscimento Spalletti aggancia Simone Inzaghi con 5 premi nella classifica degli allenatori con più 'Coach Of The Month’ conquistati”.