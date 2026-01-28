Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lega Serie A, l'ad De Siervo: "L'operazione 'Switch off' una vittoria contro la pirateria"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 17:05Altre Notizie
fonte ANSA
Ad Lega Serie A, 'quest'attività di polizia è fondamentale'

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "L'operazione odierna, condotta dalla Polizia Postale e coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania, rappresenta un'altra importante vittoria contro la pirateria audiovisiva, fenomeno illegale che continua a danneggiare pesantemente le squadre della Serie A". Lo afferma l'ad della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo, in merito all'operazione antipirateria 'Switch Off'. "Quest'attività di polizia è fondamentale, non solo per garantire la tutela dei diritti dei broadcaster, ma soprattutto per proteggere la sicurezza dei dati personali degli utenti che improvvidamente utilizzano servizi illegali - prosegue De Siervo -.

Grazie al grande impegno delle forze dell'ordine italiane, supportate da una collaborazione internazionale senza precedenti, stiamo finalmente mettendo in seria difficoltà le organizzazioni criminali che lucrano sulla passione di milioni di persone. La Lega Calcio Serie A è orgogliosa di combattere da anni contro chi promuove la pirateria, sia perché è una sfida fondamentale per uno stato di diritto come quello italiano, sia per restituire al nostro calcio il suo vero valore economico, rendendolo più competitivo e sostenibile", conclude l'ad della Lega A. (ANSA).

