De Zerbi: "Robinio Vaz lo vedo come il primo Osimhen. Ma deve mantenere la fame viva"

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, è intervenuto nel corso di Viva el Futbol, descrivendo anche il nuovo acquisto della Roma, Robinio Vaz, acquistato dai giallorossi proprio dall'OM: "È un giocatore tutto istinto, veloce, forte, ma deve pulirsi un po' tecnicamente. Abbiamo lavorato su di lui, è migliorato, ma deve mantenere la fame sempre viva, altrimenti perde parte della sua forza. Facendo le dovute proporzioni, lo vedo come il primo Osimhen, quello di Lille".

De Zerbi è poi entrato nel merito del perché alla fine ha lasciato la Francia: "A noi ci ha spostato in tutto e per tutto, poi a un certo punto ha abbassato la saracinesca, ha iniziato ad allenarsi così, così, ho saputo che c'erano problemi contrattuali… Lo avrei fatto giocare uguale se avesse meritato. Siamo contenti sia andato, gli auguriamo tutto il bene, viene dalle banlieue di Parigi, merita di fare carriera".

Nel corso della sua carriera Vaz vanta 22 presenze e 4 gol con il Marsiglia, 10 gettoni e 6 reti con la seconda squadra dell'OM, 5 match con il Sochaux B e una partita con la Roma. Inoltre è sceso in campo una volta con la Francia Under 20, 4 con l'Under 18, con 2 gol all'attivo, 2 con l'Under 17 e 6 con l'Under 16, segnando 2 reti.