Tudor già sulla graticola, il Totteham contatta De Zerbi: il piano. Con tre alternative

Non è passato nemmeno un mese dal suo insediamento al Tottenham e Igor Tudor è già a rischio esonero dopo tre sconfitte in altrettante partite. Il club inglese, in una situazione grave di classifica (16esimo posto) e a contatto con la zona retrocessione, secondo quanto riferito da The Telegraph starebbe valutando le proprie opzioni. Per quello che sarebbe, in caso di esonero dell'ex tecnico della Juventus, il secondo cambio in panchina in un mese.

L'allenatore croato il 13 febbraio ha accettato un accordo per guidare la squadra fino al termine della stagione, eppure non è riuscito a risollevare i livelli di una squadra falcidiata dagli infortuni e intaccata a livello psicologico dalla pressione della zona calda. Oltre che della stagione fallimentare. La sconfitta interna di giovedì contro il Crystal Palace ha fatto scattare l'allarme ai vertici del Tottenham e secondo il tabloid inglese sono già andati in scena dei contatti con Roberto De Zerbi.

L'allenatore italiano reduce dal recente divorzio con l'Olympique Marsiglia dopo una brusca sbandata stagionale e l'eliminazione dalla Champions League. Sarebbero però delle conversazioni tra le parti in vista della nomina a lungo termine in estate, in caso di permanenza in Premier League. Ma Tudor potrebbe saltare già in seguito al tour de force che prevede nei prossimi giorni Atletico Madrid in Champions League, Liverpool ad Anfield e Nottingham Forest il 22 marzo.

Ma chi si potrebbe mai accettare la panchina del Tottenham consapevole della situazione nella quale versa? In pochi allenatori vorrebbero essere ricordati come chi ha trascinato gli Spurs alla prima retrocessione dopo 49 anni. Intanto per l'estate De Zerbi resta il nome in pole, godendo anche di parecchia stima dalle parti di Manchester tra United e City. Le alternative invece potrebbero essere un atto II di Mauricio Pochettino (solo dopo i Mondiali con gli USA), l'ex attaccante Robbie Keane che attualmente allena il Ferencvaros e pure Edin Terzic. L'ex tecnico del Borussia Dortmund ha però ricevuto diverse altre offerte ed è ancora senza squadra.