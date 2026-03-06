Tudor scricchiola al Tottenham, in crisi totale: spunta il nome di De Zerbi come sostituto

Più passano le settimane, più il Tottenham sprofonda. In grande difficoltà nel tentativo di tornare in panchina dopo il licenziamento dalla Juventus, Igor Tudor invece si è avvicinato pericolosamente alla zona retrocessione con tre sconfitte su tre alla guida degli Spurs. E ora grava al 16° posto del massimo campionato inglese. A distanza di nemmeno un anno, tra l'altro, dal trionfo storico in Europa League.

Dall'esordio del 22 febbraio - nel derby pesantemente perso contro l'Arsenal (1-4) - Tudor ha alimentato le preoccupazioni della dirigenza del club inglese in pochissime settimane, secondo quanto riferito da The Telegraph. Per questo sono già in corso valutazioni per una nomina estiva, con l'obiettivo immediato che resta la permanenza in Premier League. È da 11 partite di campionato tra l'altro che il Tottenham non trova la vittoria e secondo le ultime informazioni del tabloid, Tudor dovrebbe restare in panchina per la prossima sfida di Champions League contro l'Atlético Madrid, prima di affrontare Liverpool e Nottingham Forest. Ma potrebbe essere sollevato dall'incarico appena dopo, con i vertici degli Spurs ad approfittare della sosta delle nazionali per cercare una soluzione.

Tra le opzioni per sostituire Tudor, il nome di Roberto De Zerbi emerge come il candidato più serio a lungo termine. Il tecnico italiano, reduce da un'esperienza complicata all'Olympique Marsiglia, gode di grande stima a Londra dopo i suoi trascorsi al Brighton e la qualificazione in Europa League. Le alternative sarebbero Mauricio Pochettino e Robbie Keane, ma la disponibilità del primo e la scarsa esperienza del secondo profilo rappresentano degli ostacoli in una corsa salvezza così serrata.