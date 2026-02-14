Del Piero sul rosso a Kalulu: "Ci sono state due partite. Per me non era giallo nemmeno il primo"

Nel post match del derby d'Italia tra Inter e Juventus, vinto dai nerazzurri per 3-2, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport lo storico capitano dei bianconeri, oggi opinionista, Alessandro Del Piero. Queste le sue considerazioni: "È evidente che ci sono state due partite: una fino al rosso ingiusto a Kalulu e una dopo. Fino a quel momento la gara era stata molto equilibrata. Noi avevamo grandi aspettative nei confronti dell’Inter e, se non performa in modo ottimale, storciamo la bocca. La Juventus, dall’altra parte, ha fatto molto bene. Detto ciò, la partita sarebbe stata forse decisa da un singolo episodio o da un cambio, se le cose fossero andate normalmente".

Poi l'elogio a Pio Esposito: "L’Inter con Pio ha un plus dalla panchina perché ora sta iniziando a determinare. Thuram, con il suo ingresso, si è spostato a destra ma è riuscito a performare anche lì. Anche questa è una grande qualità".

Del Piero si è poi espresso anche sul primo giallo a Kalulu: "Questi per me non sono neanche falli. Si possono vedere solo con i replay. Io credo che gli arbitri si potrebbero prendere anche qualche secondo in più per l'ammonizione. Invece li vedi già correre a 25 metri dall'azione con il cartellino in mano...".