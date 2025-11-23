Di Canio fa notare: "Nei momenti topici l'Inter ha frenesia, come l'anno scorso"

Il derby di Milano va al Milan di Allegri. L'ex attaccante della Lazio, Paolo Di Canio, ha parlato dagli studi di Sky Sport al termine della Stracittadina decisa dal gol di Pulisic.

Queste le sue parole: "L'Inter non vince gli scontri diretti? Una cosa in continuità con l'anno scorso, al di là degli scontri diretti, partite importantissime. Il derby era uno spartiacque, non è la fine del mondo, però l'ennesima partita andata nella stessa maniera. Il Milan fisicamente è stato lì, ma è bastata quella palla dell'1-0, l'Inter ha predicato calma, ma non vedevo più precisione. Tutti attenti a remare, ma certi palloni sbagliati e frenesia hanno contraddistinto l'Inter dei momenti topici anche dello scorso anno. L'ho vista andare in apprensione nel secondo tempo".

Sul rigore tirato da Calhanoglu, fa notare: "Non è un tiro forte per spaccare la porta come fa di solito. La cosa impressionante è il tempo di reazione che ha Maignan dopo la parata per rialzarsi e bloccare la ribattuta".