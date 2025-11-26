Di Canio attacca Barella: "Sul gol di Gimenez guarda solo il pallone, errore gravissimo"
Paolo Di Canio, dagli studi di Sky analizza il gol subito dall'Inter in pieno recupero, costato caro ai nerazzurri:
"L'Inter marca a zona, Gimenez arriva in terzo tempo e nessuno va a disturbarlo. Barella è libero e guarda solo la palla, Gimenez gli passa davanti e salta indisturbato. Uno che ha fame e che si vuole sporcare deve guardare chi può arrivare, tanto gli altri sono marcati. Poteva stare tre passi verso Gimenez, magari disturbandogli la corsa per non farlo saltare sopra la testa dei compagni. Barella non guarda mai la palla e Gimenez gli salta davanti, è un errore gravissimo. Gimenez sono 10 anni che segna così, ci fosse stato anche Brontolo dei sette nani, avrebbe dovuto guardarlo"
