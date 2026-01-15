Di Francesco, arrivano i nostri? Tris di nomi per l'attacco del Lecce: da Cheddira a Cutrone

Il Lecce si muove in questo mercato di gennaio. Fra i profili che la dirigenza giallorossa monitora per l'inverno c'è quello di un attaccante che possa dare più peso al reparto offensivo della squadra di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riporta Sky Sport sono in particolare tre i nomi seguiti dal club salentino.

Dopo aver ufficializzato gli arrivi dei vari Sadik Fofana, Omri Gandelman e Oumar Ngom infatti, sul taccuino della dirigenza sarebbero finiti i nomi di Walid Cheddira (Sassuolo, in prestito dal Napoli), Christian Kouamé (Fiorentina) e Patrick Cutrone (in prestito al Parma, dal Como) in particolare.

I tredici gol siglati fino ad ora in campionato raccontano bene la carenza che ha il Lecce, da cercare di colmare in questo mercato. Anche se da parte sua lo stesso DiFra mantiene la sua filosofia nel non voler mettere eccessiva pressione sulla propria dirigenza, evitando di rispondere troppo direttamente alle domande di mercato. Interrogato in conferenza stampa sul tema della mancanza di un attaccante infatti, Di Francesco ha risposto così: "Se voglio un attaccante? Vorrei fare qualche risultato in più. Tanti giocatori devono essere integrati. Sul mercato io mi affido e faremo sicuramente altro. Mi affido alle sapienti mani del mio direttore, sa come muoversi. Gandelman può andare a riempire l'area".