Di Fusco: "Al Napoli mancano i gol degli esterni. De Bruyne? Quando togli tanta qualità..."

Nel corso del suo intervento su Televomero, Raffaele Di Fusco ha parlato del Napoli: "Contro il Torino quel 4-3-3 era un po’ anomalo con Spinazzola a sinistra - riporta TuttoNapoli.net -. Anche con l’Eintracht a sinistra ha giocato Elmas. Quando giocherà Lang? Un 4-3-3 con Spinazzola ed Elmas è anomalo, perché serve il gol. Secondo me per allargare la linea difensiva quale occasione migliore per mettere Lang. Inoltre, Elmas è l’unico centrocampista che può sostituire i tre di centrocampo portando freschezza da subentrato. All’Eintracht si è arrivati stanchi, lo si vede nei giocatori come McTominay, Di Lorenzo, Anguissa, Politano. Il problema è come ci arrivi a queste partite.

Solo Conte può percepire il fattore stanchezza. I carichi di lavoro vanno sommati tra il preparatore e l’allenatore. È evidente che qualcuno sia un po’ stanco, lui lo ha detto. Qualcuno fa ancora fatica nell’inserimento. I più briosi che hanno giocato in Champions sono stati Gutierrez, Lang ed Elmas, perché erano più freschi rispetto agli altri. De Bruyne? Quando si toglie tanta qualità, come si fa a star meglio? Averlo è un vantaggio rispetto a non averlo. Per andare a raccogliere qualcosa di importante, al Napoli mancano i gol degli esterni. I centrocampisti i gol li hanno fatti, l’attaccante sicuramente li farà. Mancano però i gol dei quattro esterni per essere a livelli ancora più alti. Penso che Conte quando parla di adattamento dei nuovi, parla proprio di Lucca.

Milinkovic-Savic ha dimostrato di avere una certa predisposizione per parare i rigori. Nella prima fase, aspetta fino all’ultimo momento, cercando di invitare l’attaccante nel lato preferito. C’è una componente di fortuna nell’indovinare l’angolo. Nella seconda fase, il portiere parte prima per andare all’intercetto. La maggior parte dei rigori parati va addosso, però per esempio a Lecce, il pallone era più angolato ed è stato bravo".