Pescara, Vivarini: "Monza votato alla fase offensiva, ma noi dobbiamo per forza fare punti"

"Ho a cuore solo il Pescara, questa squadra, e sto lavorando, curando i minimi dettagli, le alternative e le soluzioni che possono essere utili per una svolta. Perdere come contro il Palermo non mi piace, non piace nemmeno ai ragazzi e neppure ai tifosi, ma son cose che purtroppo capitano. Le dichiarazioni del presidente son comprensibili, ha ragione quando dice che dobbiamo trovare il meglio": così, nel corso della conferenza stampa che anticipa il match di domani contro il Monza, il trainer del Pescara Vincenzo Vivarini.

Che ha poi fatto il punto sulla rosa a sua disposizione: "Abbiamo fatto una settimana piena, e abbiamo lavorato su tanti aspetti e tanti situazioni: abbiamo recuperato Olivieri, ha fatto due giorni con la squadra senza problemi, ma la condizione non è chiaramente ottimale. Sarà comunque della gara. Lo stesso discorso vale per Meazzi, che ha avuto un problema al flessore ma si è allenato per due volte con il gruppo. Chiaro però che io non voglio rischiare nessuno, quindi ci saranno valutazioni da fare per l'undici iniziale: è importante sì chi gioca, ma anche chi subentra".

Parlando quindi della gara: "Il Monza è una delle squadre più in forma in questo momento, ha fatto cinque vittorie di fila, dimostrando qualità fisiche e tecniche: dovremmo essere molto bravi a lavorare sulle nostre situazione, con coraggio e voglia di sacrificarsi. Il Monza è votato alla fase offensivo, ha messo tutti gli avversari alle corde, quindi dovremmo sia difenderci che imporci: servirà lavorare di squadra, senza mai arrivare all'uno contro uno, e la capacità di tenere il pallino del gioco. Vogliamo fare una prova gagliarda, anche per i nostri tifosi".