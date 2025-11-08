Juve Stabia-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Brunori come titolare d'attacco
Con la serata di ieri, si è aperta la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, con i primi cinque che hanno preso il via alle ore 15:00.
Alle 17:15, invece, sarà la volta del confronto del 'Menti' dove si sfideranno Juve Stabia e Palermo: poche novità per entrambe le formazioni, anche se mister Inzaghi, che comunque conferma di fatto la formazione vista contro il Pescara, fa un cambio in attacco. Le Douaron si accomoda in panchina, al suo posto, dal 1', capitan Brunori.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Correia, Cacciamani; Gabrielloni, Candellone. All: Abate
PALERMO (3-5-2): Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Pohjanpalo, Brunori. All: Inzaghi.
SERIE B, 12ª GIORNATA
Ora in campo
Empoli-Catanzaro 0-0
Frosinone-Modena 1-0
9' Koutsoupias
Mantova-Padova 0-0
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 0-1
49' [rig.] Schiavi
Sabato 8 novembre
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più