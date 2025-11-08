Serie B, 12ª giornata - Poche emozioni dopo i primi 45'. La sblocca solo il Frosinone

Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.

Intanto però, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, che hanno quindi mandato in archivio i primi tempi: poche emozioni in queste prime frazioni di gioco, con la sola gare del 'Benito Stirpe' che si è sbloccata. Il big match tra Frosinone e Modena vede per adesso i ciociari avanti, intanto che dagli altri campi non emergono gol: tutti 0-0. Da segnalare, però, che l'Empoli è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di uno dei due terminali offensivi, Popov, a seguito di un fallo di reazione su Brighenti.

Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):

SERIE B, 12ª GIORNATA

Ora in campo

Empoli-Catanzaro 0-0

Frosinone-Modena 1-0

9' Koutsoupias

Mantova-Padova 0-0

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 0-0

Sabato 8 novembre

Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo

Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

Già giocata

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

CLASSIFICA

Modena 24

Monza 23

Frosinone 21

Cesena 20

Palermo 19

Venezia 16

Avellino 16

Catanzaro 15

Reggiana 15

Carrarese 14

Padova 14

Juve Stabia 14*

Bari 13

Virtus Entella 13

Empoli 11

Sudtirol 11

Mantova 8

Spezia 8**

Pescara 8

Sampdoria 7

*una partita in meno

** una partita in più