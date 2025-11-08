Serie B, 12ª giornata - Poche emozioni dopo i primi 45'. La sblocca solo il Frosinone
Con la serata di ieri, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, con due soli match previsti per appunto domenica.
Intanto però, alle ore 15:00 ha preso il via il sabato cadetto, con ben cinque match in campo, che hanno quindi mandato in archivio i primi tempi: poche emozioni in queste prime frazioni di gioco, con la sola gare del 'Benito Stirpe' che si è sbloccata. Il big match tra Frosinone e Modena vede per adesso i ciociari avanti, intanto che dagli altri campi non emergono gol: tutti 0-0. Da segnalare, però, che l'Empoli è rimasto in 10 uomini per l'espulsione di uno dei due terminali offensivi, Popov, a seguito di un fallo di reazione su Brighenti.
Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):
SERIE B, 12ª GIORNATA
Ora in campo
Empoli-Catanzaro 0-0
Frosinone-Modena 1-0
9' Koutsoupias
Mantova-Padova 0-0
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 0-0
Sabato 8 novembre
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più