Cesena, Mignani: "Ancora arrabbiato per il ko di Bari. Con l'Avellino conteranno gli episodi"

Vigilia di gara per il Cesena, che domani riceverà la visita dell'Avellino, in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie B. Il match, che si giocherà all''Orogel Stadium - Dino Manuzzi', prenderà il via alle ore 15:00.

Dello stesso, nella conferenza stampa odierna, ha parlato mister Michele Mignani: "A farmi arrabbiare lo scorso weekend son stati fattori esterni, che non riguardano direttamente la nostra squadra, e interni, ma non voglio tornare sul luogo del delitto, su quella che comunque è stata una buona gara da parte dei miei che non hanno raccolto però niente. Ora pensiamo solo all'Avellino, squadra che ha la capacità di andare facilmente in rete, di giocare, muovere la palla e avere cambi che possono determinare a partita in corso. Vive con l'entusiasmo di un campionato, lo scorso, vinto, quindi, sarà una partita aperta e difficile, contro una formazione comunque organizzata e ben allenata: poi, come abbiamo visto a Bari, spesso sono gli episodi a determinare il risultato finale, ma son convinto che anche domani il Cesena farà una prestazione importante, perché è importante reagire dopo la sconfitta, anche se secondo me non meritata".

Il giocare in casa, però, è stato finora poco produttivo: "Una squadra in casa è probabilmente più propensa a proporre gioco e, quindi, a scoprirsi, come è successo contro la Reggiana, mentre in trasferta accade il contrario, perché sei più attendista e aspetti gli avversari lasciandoti più campo per ripartire. Io, però, voglio che la mia squadra abbia lo stesso atteggiamento sia in casa che in trasferta e sono straconvinto che alla lunga in casa faremo i risultati: giocare con l'aiuto del nostro pubblico è sicuramente un valore aggiunto".

In relazione poi alla rosa: "Io considero la mia rosa equilibrata, per me son tutti pronti per giocare dal 1': poi, avere i cinque cambi è importante. Sui singoli, Magni e Siano non sono ancora recuperati, spero di averli dopo la sosta; mancherà chiaramente anche Bisoli, mentre per il resto stanno tutti bene, abbiamo fatto la settimana giusta. Non siamo una rosa foltissima, ma abbiamo le giuste alternative".