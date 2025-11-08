Cagni incorona Vanoli: "È l'uomo giusto per la Fiorentina, è uno che guarda ai fatti"

Per parlare del nuovo tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, ai microfoni di Radio FirenzeViola, è intervenuto l'allenatore di lungo corso Luigi Cagni. Queste le sue parole: "Nel 96 al Verona lo allenai, c'era luino lui e Baroni tra l'altro. Già a quei tempi avrei detto che Baroni poteva allenare, di Paolo parlava in continuazione durante tutta la partita e mi ha fatto piacere che fa questo mestiere e che ha guià fatto una discreta esperienza. Speriamo che funzioni come deve funzionare".

Era già pragmatico e deciso, di carattere?

"Rompeva le scatole, parlava tanto, non a vanvera eh. Discuteva con tutti, anche con me. Ho avuto un buon rapporto con tutti loro, poi in seguito hanno fatto vedere di che pasta sono, lui e Marco appunto, oltre a Italiano e Corini, tutti allenatori che ho allenato io. Non li sento, ma li seguo con piacere".

Secondo lei è l'uomo giusto per il momento della Fiorentina?

"Ha allenato anche a Torino, in un altro campo non facile perché con una storia dietro. Firenze non è una grandissima città e la pressione aumenta. Credo che lui ha la capacità di farlo e lui guarderà i fatti, gol subiti e fatti, e aggiusterà queste due cose. Se tu hai un obiettivo ma non si verifica non puoi continuare a comportarmi con quell'obiettivo ma devo giocare con un nuovo obiettivo che è la salvezza. E mi riferisco ai giocatori che hanno perso le misure ed hanno le responsabilità. Ora devono pensare di non dover perdere e non dover vincere per forza, questo nella testa, non la penso insomma come Zeman per il quale si poteva anche perdere 4-0, io sono stato un difensore e non ci sto ed anche Paolo penso ragionerà così. Quando poi ne esci uscirà fuori la qualità dei giocatori che non è questa qui. La tattica? E' l'ultima che devi guardare".