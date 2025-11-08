Napoli, Sosa riflette: "Conte blocca i giocatori. A Firenze illusione sul bel gioco"

Il Napoli si appresta a fare visita al Bologna di Italiano. La squadra di Conte è reduce da due pareggi a reti bianche contro Como ed Eintracht e dunque cerca una vittoria per rilanciarsi nella bagarre-Scudetto.

Intervenuto su TeleA, l'ex attaccante azzurro Roberto "El Pampa" Sosa ha analizzato le recenti incertezze: "Gli ultimi risultati non sono positivi e vanno analizzati. Con l'Eintracht il Napoli meritava di vincere, ma parliamo di un rivale molto debole, soprattutto dietro. Prima c'era stato il Como, la prestazione così così ed un rigore parato. Se andiamo più dietro c'è stata una prestazione orrenda col Lecce ma con i 3 punti. L'ultima gara ci lascia qualche speranza, anche se l'Eintracht... il Bologna invece è forte ma ha giocato giovedì sera e devono recuperare tra sabato e domenica".

Sul gioco espresso dalla squadra, riflette: "La prestazione di Firenze ci ha un po' illuso sul gioco bene a calcio, quando parliamo del gioco non possiamo solo pensare che si è primi in classifica. Pure l'anno scorso, vincendo il campionato, il gioco e qualche bella partita è capitata forse solo a febbraio-marzo. Non possiamo però aspettarci solo i colpi dei singoli. Non c'è però nemmeno più De Bruyne, e mica McTominay o Hojlund possono saltarne 3 e fare gol da soli. Lang e Neres, forse, ma non è che alcuni forse sono bloccati in contesto tattico?"

Sui singoli conclude: "De Bruyne? Il contesto un po' lo bloccava. Hojlund è stato annullato da Koch, allora perché Conte non si è spostato su un altro? Perché l'indicazione è tattica, deve stare lì. Conte blocca i giocatori che devono fare solo certi movimenti, ma in campo come calciatore vedi delle cose diverse".