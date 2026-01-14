TMW Radio Di Michele: "Arena? Con Gasperini alla Roma può avere una crescita equilibrata"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico David Di Michele.

Inter, quanto può pesare l'assenza di Calhanoglu e come sostituirlo?

"Zielinski è il sostituto migliore che ci possa essere. Barella sì, ma è un giocatore diverso, che sa inserirsi anche. Anche Mkhitaryan e Sucic non hanno quella tecnica e visione di gioco del turco, e anche i tempi di gioco, che sono fondamentai in quel ruolo".

Roma, come ha visto il debutto del giovane Arena?

"Si è messo in evidenza, a 16 anni non è mai facile. ha fatto un gol di testa, che non è il suo colpo migliore, ma trovarsi lì vuol dire che ha intuizione e personalità. E ci auguriamo tutti che rimanga con i piedi per terra. Se Gasperini ha intravisto in lui qualcosa, e lui con i giovani ci sa fare, può avere una crescita giusta ed equilibrata. Si sono viste qualità tecniche e di pensiero importanti".