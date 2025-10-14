Di Natale crede al Mondiale: "L’Italia ha una nazionale forte e lo dimostrerà sul campo"

"Contro Israele dobbiamo vincere senza pensarci neppure troppo". Parola di Antonio Di Natale. L'ex attaccante dell'Udinese e della Nazionale ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport degli azzurri di Gennaro Gattuso, impegnati questa sera contro Israele: "Una terza mancata qualificazione alla Coppa del Mondo non voglio neppure prenderla in considerazione: siamo l’Italia!". C'è quindi tanto ottimismo anche in vista di un eventuale playoff: "Certo che lo sono. L’Italia ha una nazionale forte e lo dimostrerà sul campo".

Merito dell'ex centrocampista del Milan e campione del mondo del 2006 che ha saputo dare un'identità alla squadra: "L’ho avuto come compagno in Nazionale ed era un leader - ha commentato Di Natale - un lavoratore, una persona seria e un grande uomo. Ha vinto due Champions e un Mondiale, ma è rimasto sempre umile".

E come commissario tecnico, l'ex 10 della formazione friulana ha sottolineato come Gattuso abbia "la mentalità vincente dell’ex campione del mondo e se Buffon e la Federazione hanno puntato su di lui, un motivo c’è. Mette in campo tutto se stesso anche dalla panchina e la squadra sta dimostrando con i risultati di seguirlo - ha concluso -. Si merita grandi risultati e gli auguro il meglio".